محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان العالمي كيفن هارت، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام"، صورة لأسطورة كرة السلة الأمريكية "كوبي براينت" ينعيه بها.
وكتب كيفن: "ليس لدي كلمات.. كل ما لدي هو دموع حقيقية.. هذا يتجاوز الحزن.. أرقد بسلام يا كوبي، ارقدي بسلام جيانا".
وتوفي أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت عن عمر يناهز الـ41 عاماً، أثر حادث طائرة.
توفى براينت بعد تحطم المروحية الخاصة، ليعلن الحساب الرسمي لـNBA وفاة الأسطورة الشهير، وهو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ولد في 23 أغسطس 1978.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاته في حادث طائرة.. كيفن هارت ينعي صديقه كوبي براينت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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