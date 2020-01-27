في ذكرى ميلادها.. ميرهان حسين بلوك سعاد حسني.. هل تشبهها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة، ظهرت بها بلوك سعاد حسني. وكتبت ميرهان: "في ذكرى ميلاد السندريلا.. الله يرحمها .. مالهاش مثيل". وحلت بالأمس ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني، إذ ولدت في 26 يناير 1942، وتعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي ولقبت "سندريلا الشاشة العربية"، في إحتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996، احتلت المركز الثاني ضمن إستفتاء أفضل ممثلة في القرن العشرين. ​

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