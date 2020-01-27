تراند اليوم : زينة تكشف عن أغرب مكالمة جمعتها بأحمد عز بعد إنجابها لتوأمه: بكيت وترجيته وهكذا رد

كشفت الفنانة المصرية زينة النقاب عن أغرب مكالمة جمعتها بالفنان أحمد عز بعد إنجابها لتوأمهما "عز الدين" و "زين الدين" .

وقالت في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: بعد

الولادة - وكنت حينها في أمريكا - أصيب واحد من أولادي بمشكلة صحية تطلبت

نقل دماء .

وأضافت: رفضوا الحصول على دماء مني لأن المفترض أن يحدث هذا بعد 6 شهور من الولادة ولم تكن هذه المدة مرت.

وتابعت: اتصلت بأحمد عز باكية وطلبت منه التبرع بالدم للطفل ، وقلت له (سوف أوقع لك على أي ورقة تطلبها لكن أرجوك انقذ الطفل) ، فقال لي (مش هما دول اللي فضلتيهم عليا؟ .. يارب ترجعي بايدك فاضية)" في إشارة إلى وفاة الأطفال.

ودخل أحمد عز وزينة في مشكلات قضائية كبرى بسبب رفض "عز" في البداية أن يعترف بالطفلين ، قبل أن تعلن المحكمة نسبهما له.

