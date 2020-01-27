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تراند اليوم : هجوم على أحمد الفيشاوي بعد ظهوره مع فتاة في عمر ابنته .. وصدمة بعد الكشف عن هويتها

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عاد الفنان المصري أحمد الفيشاوي لإثارة الجدل من جديد وذلك بعد ظهوره في صورة مع فتاة بعمر ابنته .

ونشر "الفيشاوي" صورة مع فتاة تدعى "ليليان" ، مهنئًا إياها بعيد ميلادها .

ولم يُعرف متابعي "الفيشاوي" هوية الفتاة وعلاقتها به قبل أن تكشف مصادر أن "ليليان" هي ابنة زوجته سيدة الأعمال ندى الكامل.

وتعرض "الفيشاوي" لهجوم شديد بسبب اهتمامه بـ"ليليان" في الوقت الذي يتجاهل فيه ابنته "لينا" التي لطالما اشتكت كثيرًا من ابتعاده عنها ، متسائلين: وأين حق لينا؟

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