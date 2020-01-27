شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يقدم أروع مقطوعاته الموسيقية فى حفلين بالأوبرا بفبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية، يومي الأحد والاثنين الموافقين 16 و17 من شهر فبراير المقبل، وذلك على المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم "خيرت" أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.

كان الموسيقار عمر خيرت قد قام بتأليف موسيقى فيلم "الممر"، وكعادته بدا خيرت متألقا وهو يقدم جرعته الموسيقية الفريدة، ونال إشادات كبيرة بعد عرض فيلم "الممر" على شاشة on e فى احتفالات نصر أكتوبر، حيث شارك خيرت بوضع الموسيقى التصويرية للفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وتأليف وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن عمر خيرت تألق بإحياء حفل غنائي يوم 12 و13 يناير الماضي على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، شهدت حضور عديد من الشخصيات العامة والفنية، وأحيا أيضا حفلين بمهرجان "شتاء طنطورة" بالمملكة العربية السعودية على مسرح مرايا.

Advertisements

ووجه الموسيقار الكبير الشكر إلى المملكة العربية السعودية لإقامته حفلتين متتالين فى نفس العام، كما أهدى مقطوعة موسيقية إلى الشعب السعودي بعنوان "لحن العلا"، قائلاً:"بنقدم هدية من مصر افتتاحية العلا من تأليفي وشكرا".

وكان عمر خيرت قدّم العديد من الحفلات الناجحة الفترة الماضية، وهي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الدورة الـ28، تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وكان الحفل كامل العدد.