مالوما يُحيي "عيد الحب" في دبي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُحيي المغنّي العالمي الشهير مالوما حفلة عيد الحب في دبي، إذ يحل نجم الموسيقى اللاتينية ضيفًا على كوكا كولا أرينا دبي خلال جولته الغنائية العالمية التي تحمل عنوان 11:11. وتعد هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها منطقة الشرق الأوسط الفنان الكولومبي الشاب الحائز على جائزة الغرامي ليعتلي منصة مسرح كوكا كولا أرينا دبي مساء الجمعة 14 فبراير ليمتع جمهوره الواسع في المنطقة بنخبة من أجمل أغانيه.

وتمثل هذه الحفلة الغنائية بأن الأنغام الموسيقية في حفله تترافق باستعراضات بصرية تُستخدم فيها أضواء الليزر والمؤثرات الصوتية والمرئية والألعاب النارية، لتقدم للجمهور تجربة خاصة,

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ويعتبر مالوما البالغ من العمر 25 عامًا أحد أهم الأصوات المعاصرة في عالم الموسيقى اللاتينية ونجمًا شابًا أثبت سطوعه ومكانته على الساحة العالمية بامتياز، وقد زادت مبيعات تذاكر الجولة الغنائية العالمية التي أطلقها عام 2017 المغني الكولومبي عن مليون تذكرة بعد أن أحيا خلال الجولة 105 حفلة غنائية في مختلف أنحاء العالم ليتصدر بذلك قائمة مبيعات تذاكر الحفلات الموسيقى اللاتينية عالميًا.

وكان نجم الموسيقى اللاتينية قد فاز في عام 2018 في حفل جوائز غرامي للموسيقى اللاتينية بجائزة أفضل ألبوم غنائي صوتي معاصر عن ألبومه الذي يحمل عنوان F.A.M.E.، وهو يحظى بشعبية عالمية واسعة ويزيد عدد متابعيه على من منصة "فيسبوك" عن 23 مليون، ويبلغ عدد متابعي حسابه على تويتر 6 مليون، فيما يبلغ عدد متابعيه على منصة إنستغرام 46 مليونًا، ليتصدر بذلك قائمة الفنانين اللاتينيين. أما عبر YouTube، فهو يمتلك أكثر من 22 مليون حصدت أغانيه المدرجة على حسابه هناك ما يزيد عن 9 مليارات مشاهدة.

ومنذ أن أنضم مالوما إلى مجموعة سوني للموسيقى اللاتينية في عام 2018، أصدر ثلاثة ألبومات غنائية تصدّرت جميعها قائمة أفضل الألبومات لفئة الموسيقى اللاتينية من حيث المبيعات عند إصدارها.

وتبدأ أسعار التذاكر لحفل مالوما من 295 درهمًا وتتوفر على الموقع الرسمي لكوكا كولا أرينا www.coca-cola-arena.com