فيلم "الضيف" يفتتح "مهرجان جمعية الفيلم"

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""الخليج 365"" من بيروت: انطلقت الدورة الـ46 من "مهرجان جمعية الفيلم" في مصر_ والتي تحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله_ بعرض فيلم "الضيف" من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادي الباجوري وبطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض.

ويستمر المهرجان حتى الأول من شهر فبراير، ليعرض ثمانية أفلام للتنافس على جوائز دورة هذا العام. وهي "نادي الرجال السري" إخراج خالد الحلفاوي، "الممر" إخراج شريف عرفة، "الفيل الأزرق 2" إخراج مروان حامد، "الكنز 2" إخراج شريف عرفة، "ولاد رزق 2" إخراج طارق العريان، "خيال مآتة" إخراج خالد مرعي، "لما بنتولد" إخراج تامر عزت و"الضيف".

عبد السميع

وشرح رئيس المهرجان مدير التصوير محمود عبد السميع في حفل الافتتاح الذي أُقيمَ بمركز الإبداع الفنّي في ساحة الأوبرا: ”يتميّز هذا المهرجان بأنه لا يقبل الأفلام المشاركة من خلال تقديم صنّاعها لها، إنما يتم الاختيار من خلال استطلاع آراء النقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم“.

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وأضاف ”المهرجان يختار أفضل سبعة أو ثمانية أفلام من بين الأفلام التي عُرِضَت تجارياً في العام السابق، وتقرر لجنة التحكيم لمن تذهب الجوائز في مختلف فنون وتقنيات السينما“.

تحكيم وتكريم

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الناقد السينمائي كمال رمزي وعضوية المخرج هاني لاشين والمخرجة هالة خليل والمخرج محمد أبو سيف ومهندس الديكور فوزي العوامري ومدير التصوير محمد عسر والمونتيرة رحمة منتصر والناقدة ماجدة موريس والناقد أسامة عبد الفتاح والناقدة علا الشافعي والناقد محمد الروبي.

ويقام حفل تسليم الجوائز في الثامن من فبراير مع تكريم باقة من نجوم وصنّاع السينما المصرية وهم المخرج داوود عبد السيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والممثل لطفي لبيب ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد السينمائي صلاح هاشم. كما يتذكر المهرجان_ الذي تأسس عام 1975_ في هذه الدورة مجموعة من الفنانين الراحلين. هم الممثل علي الكسار والممثل توفيق الدقن والمخرج ممدوح شكري والكاتب أبو السعود الإبياري.