شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد محمد الفايد.. أفلام تناولت قصة حب الأميرة ديانا وابنه دودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد احد أغني أثرياء العالم وأكثرهم شهرة المصري محمد الفايد، والذي دومًا ما اعتاد على إثارة الجدل بتصريحاته النارية، فلم ينس إلى الآن ثأر ابنه ممن قتلوه ليؤكد في كل حواراته الصحفية أن الأمير فيليب هو من دبر مؤامرة قتل ابنه دودى بصحبة الأميرة ديانا، وهو ما جعلنا نتعرض في عيد ميلاده إلى أبرز ثلاثة أفلام تناولت قصة حب ابنه دودي الفايد مع الأميرة ديانا.

1/ Diana: Last Days of a Princess

يعتبر واحدًا من أشهر الأفلام التي تناولت قصة حب ديانا مع دودي الفايد، حيث أثار جدلاً كبيراً حينما تم انتاجه عام 2007، ويرصد خلال الفيلم اللقاءات وتسجيلات الأيام الأخيرة في حياة أميرة القلوب، وقد جسدت جينيفيف أورايلى دور الأميرة ديانا خلال أحداث الفيلم.





2/ The Murder of Princess Diana

شهد عام 2007 أيضاً طرح عمل آخر يسلط الضوء علي حياة ديانا وتطرق لعلاقتها بـ دودي نجل محمد الفايد.

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وتدور أحداث الفيلم حول صحفية أمريكية تدعى جنيفر موريسون، تبحث وراء حادث السيارة المأساوي، الذي أودى بحياة الأميرة ديانا، ودودي الفايد، وسائقهما في نفق بباريس، وجسدت دور الأميرة ديانا ناتالي بروكر، ومن إخراج جون ستريكلاند.





3/ Diana

بعد ذلك بـ 6 سنوات يأتي فيلم من إنتاج عام 2013، وهو Diana، التي لعبت فيه دور البطولة النجمة ناعومى واتس من خلال شخصية ديانا، و العمل الذي قام بإخراجه أوليفر هرشبيجل.

ويرصد الفيلم حياة الأميرة بعد طلاقها من الأمير تشارلز، ويصف الفيلم علاقتها بجراح قلب معروف، كما يتطرق لعلاقتها بدودي الفايد حتى الحادث المأساوي الذى أودى بحياتها.



