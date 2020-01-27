شكرا لقرائتكم خبر عن طرح التريلر الرسمى الأول لـ Fast and Furious 9 فى 31 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحساب الرسمي لـ سلسلة أفلام السرعة Fast And Furious، على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عن طرح أول تريلر رسمي للجزء التاسع والمنتظر من العمل، الذى سيصل إلى دور العرض في 22 مايو المقبل، وذلك من خلال طرح برومو مدته 9 ثوانى، على أن يصل الفيديو الترويجى الرسمي يوم 31 يناير الجارى.

وكان انتهى القائمون على الجزء التاسع من سلسلة أفلام الاكشن الشهيرة Fast and Furious، من تصوير مشاهد الفيلم نهائياً بعد ان استمر التصوير لأكثر من 6 أشهر في العديد من دول شرق أوروبا والصين.

وكشفت الشركة المنتجة Universal Pictures ، للفيلم المقرر عرضه في مايو عام 2020، أن مشاهد الفيلم انتهت بالكامل، وفي انتظار الانتقال الى مرحلة المونتاج، على أن يطرح التريلر الرسمي للجزء التاسع من السلسلة نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وفى سياق متصل حقق الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، الذي جاء بعنوان The Fate of the Furious إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم.

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يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers .

كما تلتقى المغنى والممثل Don omar صاحب شخصية "سانتوس" داخل أحداث سلسلة Fast & Furious، إلى الجزء التاسع من العمل، وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذى عرض عام 2011.ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.

وفى لفتة إنسانية للنجم فان ديزل، بدأ الممثل الأمريكى العام الجديد 2020، زيارة دور الأيتام فى دولة الدومينيكان التى تقع فى جزيرة هيسبانيولا وجزء من أرخبيل جزر الأنتيل الكبرى فى منطقة البحر الكاريبى.