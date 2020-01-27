"رجالة زي ما عودونا".. هكذا هنأ نبيل الحلفاوي المنتخب الوطني لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، المنتخب الوطني لكرة اليد، بفوزه ببطولة أمم إفريقيا وتأهله لطوكيو. وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "تهنئة من القلب للي عودونا دايمًا إنهم رجالة.. منتخب كرة اليد.. وبطولة إفريقيا بجدارة.. ومبروك التأهل لطوكيو. وأضاف: "وتهنئة للمصري بالفوز والتأهل لدور ال8 برفقة بيراميدز.. ومبروك للأهلي الثلاث نقاط، وننتظر الأفضل تشكيلاً وتنظيمًا وأداءً وتركيزًا في المباراة القادمة الحاسمة". وواجه منتخب مصر لكرة اليد، أمس الأحد، المنتخب التونسي، وانتهت المباراة بينهما بنتيجة 27-22 في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، ليتأهل الفراعنة مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



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