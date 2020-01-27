تراند اليوم : بـ”قبلة” على كتاب غزلان.. منة عرفة تواصل ركوب الترند

سوشايال ميديا

من جديد تثير الفنانة منة عرفة الجدل حول علاقتها بـ”اليوتيوبر” الشهير علي غزلان، بعد أن انتشرت أنباء حول خطوبتهما في أعقاب ظهورهما في أكثر من مناسبة سويا في الآونة الأخيرة.

وظهرت منة عرفة في الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترسل قبلات على الهواء لأحد تقبل كتاب علي غزلان الجديد الذي يحمل عنوان “مدمن نجاح”..

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وشاركت الفنانة الشابة في حفل توقيع كتاب “مدمن نجاح” لليوتيوبر علي غزلان، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

جدير بالذكر أن منة عرفة عرض لها مسلسل “شقة فيصل” في الموسم الرمضان الماضي، من بطولة كريم محمود عبد ‏العزيز وأيتن عامر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. ‏