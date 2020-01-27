فيديو: صالح الجسمي يعلن سجن مريم حسين وأحلام تتدخل

أعلن المحامي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، انتصاره على الفنانة مريم حسين بعد سنوات من المحاكم والدعاوى المتبادلة كما اعلن عن سجنها وترحيلها نهائيا من الامارات.



ونشر الجسمي فيديو كتب تعليقا عليه: ‏أيدت محكمة استئناف ‎دبي اليوم الحكم بإبعاد ‎مريم حسين من الدولة نهائياً وحبسها شهر بدلًا من ثلاثة أشهر مع القضاء ببراءتي أنا ‎صالح الجسمي ، أشكر كل من وقف بجانبي وساندني وشكراً لقضاء ‎الامارات النزيه وأرجو التطبيق من النيابة ورجال التحريات فالقانون فوق الجميع.



الفنانة أحلام سارعت الى الرد على الجسمي فكتبت تغريدة جاء فيها: "‏حرام بنت تنسجن وعندها طفله حنا ياما تاذينا بس لي وصل الامر الى السجن الانسان يكون انسان ".



وتابعت احلام " الكبر فقط لله اخذت عهد على نفسي اني ما اتدخل في اي شي وهاذي الانسانه لا تربطني بها معرفه انما في النهايه لو ما اعرفها بدافع انها ما تدخل السجن عشان البنت البريئه اللي بين ايديها خلك اكبر".



واكملت "‏عندي طلب منك اخير واتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك اعتقد ان عندك اشياء اهم واذا ماعندك حاول تبحت وتجدد نفسك لتكسب ود الناس اكثر ".

مريم حسين

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وتابعت "شوف اخوك حسين الجسمي مدرسه وانسان الكل يحترمه لانه عمل اساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل انسان يغلط خليك احسن وتنازل".



وقد أثنى كثيرون على موقف احلام الا ان الجسمي لم يستجب لمبادرتها والتزم الصمت.