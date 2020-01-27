الفنانة الأمريكية دوللي بارتون في تحدٍ جديد... فما قصته؟

يبدو أن كل يوم، هناك تحد جديد تمامًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وبما أن الجميع يحب المغنية الأمريكية دوللي بارتون، وبعد أن قامت بنشر بوست لها على "انستقرام" تضمن 4 صور تمثل حياتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فقد شعر المشاهير بطبيعة الحال بميلهم للانضمام إلى المرح والقيام بنسخهم الخاصة تحت هاشتاغ #Dollypartonchallenge وقد انضمت للتحدي كل من كيري واشنطن وألين دي جينيريس، وويل سميث، ومايلي سايروس. ويبدو أن هذا التحدي بدأ يغزو السوشيال ميديا خلال الأيام السابقة وبدأ البعض يقومون به في العالم العربي، وأول النجمات العرب التي قامت بتطبيقه مايا دياب، فمن سيلحق بها من مشاهير عالمنا يا ترى؟ Advertisements



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