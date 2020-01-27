صور: أحلام تختتم موسم الرياض بحفلة مميزة وإطلالتين بسبعة ملايين دولار



اختتمت الفنانة احلام موسم الرياض، بحفل منفرد حمل اسم "ليلة فنانة العرب"، تصدر الهاشتاغ في السعودية، حيث كانت التعليقات على الحفل الذي نقلته روتانا مباشرة على الهواء إيجابية.



وذكرت مصادر إعلامية أن الفنانة تزينت بمجوهرات قيمتها 7 ملايين دولار، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة، لتصبح صاحبة أغلى إطلالة عربية على الإطلاق.



كما انها تلقت في الحفل درعاً من الذهب الخالص، عبارة عن تاج يمثل شعارها "الملكة".

_تفاصيل اطلالتها

اطلالة أحلام خطفت الاضواء، وقد تردد انها سافرت خصيصا إلى لندن للاتفاق مع سامر حليمة على القطع التي سترتديها، وهي مكونة من عقد وأقراط صممت خصيصاً لها من أحجار الالماس الأصفر والزمرد الأخضر.

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كما أنها تالقت بفستانين احدهما اسود وااثاني ذهبي.



وكتبت أحلام عبر تويتر، عن حفلها وقالت: "تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفردة وتحمل اسمي أحلام، وفي ختام موسم الرياض، شكرا معالى المستشار تركي آل الشيخ، على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسه وعشرين عام توجت بـ "ليلة فنانة العرب"، أنتظركم جمهوري الذى طالما دعمتوني في مسيرتي، ولولاكم لما كنت أحلام بنت زايد".

وكانت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية قد خصت الفنانة الإماراتية أحلام بليلة تكريمية، ضمن "ليالي الأساطير" التي نظمتها الهيئة على هامش فعاليات موسم الرياض بالسعودية، لتُصبح الفنانة الوحيدة فى الوطن العربي التي يتم تكريمها بين مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار في هذا الموسم.