شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أريانا جراندى بإطلالة ملفتة على السجادة الحمراء لحفل الـGrammy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة العالمية أريانا جراندي المرشحة لـ5 جوائز جرامي إلى السجادة الحمراء للحفل، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة لفتت الأنظار إليها، فيما حضرت جراندى بصحبة والديها.

وكانت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجرامي شهدت حضور كل من جوي فيلا المؤلفة والمغنية والتي ظهرت بإطلالة ملفتة موجهة رسالة إلى الرئيس الأمريكى ترامب، فيما حضر شون روس عارض الأزياء والذى ظهر بإطلالة غريبة مرتدى بالطو، بينما ظهر الستايليست تى هنتر بإطلالة نسائية، بينما حضرت فرقة Cage The Elephant، وقام مات شولتز عضو الفريق بالرقص امام عدسات المصوريين، أما المغني ريكي ريبل فظهر بإطلالة نسائية هو الأخر من اللون الأحمر كاتبا impeach this على مؤخرته.

وكان من المقرر أن تشارك النجمة العالمية تايلور سويفت ، في حفل توزيع الجوائز، لكنها اعتذرت ويأتي ذلك رغم من منافستها علي ثلاث جوائز Grammy للعام 2020 ، و بذلك ستكون هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يفتقد فيها متابعي حفل Grammy تواجد النجمة العالمية تايلور سويفت، حيث كان ظهورها الأخير بالحفل في عام 2016.

ويعتبر المايسترو الشهير جورج سولتي هو أكثر فنان استطاع أن يحصد عددا كبيرا من جوائز الجرامي، ولا يعلم الكثيرون أن جورج سولتي تم ترشيحه لنيل جائزة الـ "Grammy" 74مرة بينما فاز بها 31 مرة، وكانت أول جائزة نالها عام 1962 .

ولد جورج سولتي في 21 أكتوبر 1912 في بودابست بالمجر وتوفي في 5 سبتمبر 1997 في فرنسا، وكان قائد فرقة الأوركسترا جورج سولتي هو القائد والمخرج الموسيقي لأوركسترا شيكاجو السيمفوني " Chicago Symphony Orchestra " عام 1969 و وهو المنصب الذي ظل فيه لمدة 22 عاما، كما أنه معروف بظهوره مع مجموعات أوبرا في ميونخ و فرانكفورت و لندن، إضافة إلى تقلده عددا من المناصب بدور أوبرا مختلفة.

عُرف جورج سولتي في أوائل حياته العملية بتقديم الكثير من الأعمال الموسيقية، مما أتاح له العمل كمايسترو، ولا يعلم الكثيرون أنه كان يقوم بتسجيل اعماله لأكثر من مرة في فترات مختلفة من حياته ليبرز مدي تقدم رؤيته الموسيقية وإبراز تطور موهبته.

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