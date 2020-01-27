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4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري بمهرجان أسوان لسينما المرأة

الإثنين 27 يناير 2020

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، 4 أفلام للمشاركة في مسابقة الفيلم المصري بالدورة الـ4 للمهرجان، للمنافسة على جائزة "نوت" لأفضل فيلم مصري يعبر عن قضايا المرأة، وقيمتها 50 ألف جنيه مصري مقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية.



وتضم قائمة الأفلام "بعلم الوصول"، الذي سيعرض في حفل الافتتاح ويمثل مصر في مسابقة الأفلام الطويلة، و"احكيلي" و"لما بنتولد" و"تأتون من بعيد".

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كل من الفنانة المصرية سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان.

وأكدت إدارة المهرجان حرصها على اختيار أفلام مهمة للمشاركة في مسابقة الفيلم المصري، وتنوععها بين الروائي والتسجيلي، لتحمل بصمة مخرجين من أجيال مختلفة.

وأوضحت أن مسابقة الفيلم المصري لا تنطبق عليها لوائح المسابقة الدولية سواء للأفلام الطويلة أو القصيرة التي تنص على أن يكون الفيلم المشارك يعرض للمرة الأولى في مصر، حيث سبق عرض 3 أفلام مشاركة في المسابقة في مهرجانات مصرية أخرى وتم عرض فليمين منها في دور العرض.

ويعد فيلم "بعلم الوصول"، التجربة الأولى للمخرج هشام صقر، الذي يشارك أيضًا في إنتاج الفيلم مع محمد حفظي.

وتدور أحداث الفيلم حول "هالة" التي يتعين عليها مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد حبس زوجها، فتحاول أن تستمد قوتها من داخلها لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة.

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وتدور أحداث الفيلم التسجيلي "احكيلي" سيناريو وإخراج ماريان خوري وإنتاج أفلام مصر العالمية، حول أم وابنتها تستكشفان معًا المسارات المختلفة لنساء 4 أجيال من عائلتهما.

أما الفيلم الروائي "لما بنتولد"، إخراج تامر عزت، سيناريو نادين شمس، وإنتاج معتز عبدالوهاب وتامر عزت، وبطولة عمرو عابد، ابتهال الصريطي، فيعرض 3 قصص منفصلة عن 3 شخصيات مختلفة تواجه تحديات شخصية بسبب القيود التي لم يختاروها.

ورغم اختلاف الطبقات االجتماعية، يبدو أن الشخصيات الثلاثة لها مسارات متشابهة، وتتشابك القصص من خلال الأغاني التي تصف الصراع الداخلي للشخصيات.

ويروي الفيلم التسجيلي "تأتون من بعيد" سيناريو وإخراج أمل رمسيس، إنتاج كلاكيت عربي، قصة غير عادية لعائلة فلسطينية تفرقت بسبب العديد من الاضطرابات التي استمرت في القرن الماضي كما لو كان القرن الـ20 لُخص في حياة أسرة واحدة، من الحرب الأهلية الإسبانية التي قاتل فيها الأب ضد فرانكو، إلى الحرب العالمية الثانية، والنكبة، والحرب الأهلية اللبنانية.

ويعرض مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 3 أفلام حصلت مجتمعة على 4 ترشيحات للأوسكار، إذ يعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة فيلم "Honeyland" (أرض العسل) في عرضه الأول في أفريقيا، وهو من إخراج تمارا كوتيفيسكا وليبومير ستيفانوف، والفيلم مرشح للأوسكار في فئتين هما، أفضل فيلم تسجيلي طويل وأفضل فيلم دولي.

وهي المرة الأولى في تاريخ الأوسكار التي يترشح فيها فيلم واحد لهاتين الجائزتين، والعرض الأول للفيلم كان في مهرجان صندانس العام الماضي، حيث حصد 3 جوائز من بينها جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مسابقة سينما العالم.

ويُشارك أيضًا في القسم الرسمي خارج المسابقة الفيلم السوري "الكهف" من إخراج فراس فياض وتشارك في إنتاجه كلًا من الدنمارك وألمانيا والولايات المتحدة، وحصل الفيلم على ترشيح للأوسكار في فئة أفضل فيلم تسجيلي طويل، وهو الترشيح الثاني لمخرجه بعد أن ترشح عن فيلمه السابق "آخر الرجال في حلب".

وفي مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان أسوان يُعرض فيلم "Daughter" (ابنة) من إخراج وتحريك داريا كاشيفا، وإنتاج جمهورية التشيك، والفيلم مرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم تحريك قصير.