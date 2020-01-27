بالصور.. مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تكرم يحيى الفخراني

الإثنين 27 يناير 2020

كرمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.



حرص على حضور الاحتفالية عدد كبير من الضيوف، منهم الدكتورة لميس جابر زوجة الفخراني، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والكاتب الصحفي مفيد فوزي، وليلى علوي، ورانيا فريد شوقي، وصابرين، والعديد من الشخصيات الفنية والإعلامية.

وسلمت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، الجائزة للفخراني.

Advertisements

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي قصير عن رحلة الفخراني مع التمثيل بعنوان "الأب الروحي يحيى الفخراني".

وتقام فعاليات مهرجان أبوظبى للثقافة والفنون، تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي.

وتحتفي جائزة مهرجان أبوظبى برموز الإبداع من مختلف مجالات الفنون التعبيرية، وبالمنجز الثقافي والفني بكل أشكاله وألوانه، وتم منح الجائزة من قبل للعديد من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين.

وتأسس مهرجان أبوظبي في عام 2004، بتنظيم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وبدأ كمنصة للثقافة في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي.