هند صبري بالفيديو: زوجي لا يشاهد أفلامي ولا يهتم بعملي الفني

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة هند صبري، عن مفاجأة تخص علاقة زوجها بعملها الفني، مؤكدة أنه لا يشاهد أفلامها وغير مهتم بها، وصارحها سابقا مؤكدا أنه تعرف على هند الانسانة وتزوجها، ولكنه لا يعرف هند الفنانة، وأشارت إلى أنه لا يشاركها تفاصيل عمله، ولا يتحدث عن أي شيء يخص العمل داخل المنزل.

أضافت خلال لقاء خاص مع برنامج أون ست: زوجي لا يشاهد أعمالي الفنية، وغير مهتم بها، ولكني أحيانا أحتاج لرأيه، فأطلب منه مشاهدة أعمال بعينها مثل “الفيل الأزرق)”، و”أسماء” وشاهد حلقات من “حلاوة الدنيا” و”عايزة أتجوز”، كما شاهد لقطات من فيلم “الجزيرة” وأعجبه كثير.

وتابعت هند: هو لديه رأي في فكرة متابعة أعمالي، هو يخبرني أنه يحبني أنا هند التي تعرف عليها وتزوجها، وليس عملي، وهو أيضا لا يخبرني الكثير عن عمله ولا يجلبه معه إلى بيتنا.

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وقالت هند صبري: لن تشاهدوه معي في أي عرض خاص لأي فيلم، أنا شخصيا لا أذهب.

واعترفت هند بحساسيتها تجاه النقد، مؤكدة أن هذا شعور عام يجتاح الفنانين، لأن مشاعرهم حساسة ويبذلون جهدا كبيرا لتقديم عمل فني يراه المشاهد بدون جهد مماثل، وقالت: لكن أراجع نفسي وأقول أن من حق الناقد أن يدلي برأيه.