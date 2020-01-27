غادة عبد الرازق تكشف سر “طرحة الزفاف” وأزمة نفسية وراء ابتعادها عن إنستجرام

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة غادة عبد الرازق سر صورتها بطرحة الزفاف، مؤكدة أنها التقطت من كواليس تصوير أحدث أفلامها “حفلة 9” حيث تتضمن أحداث الفيلم زواجها من النجم أحمد وفيق، كما أوضحت غادة أن سبب ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة إنستجرام يكون معاناتها مع “الأزمات النفسية”.

أضافت غادة أثناء احتفالها ببدء تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد “حفلة ٩”، إنها تعبر عن سعادتها بنشر الصور عبر موقع إنستقرام، ولكن عندما تصاب بأزمات نفسية تفضل الابتعاد، وهذا سبب غيابها عن حسابها لفترات متقطعة.

غادة بدأت تصوير فيلمها الجديد داخل “استديو” تمتلكه بمنطقة ابو الهول بجوار أهرامات الجيزة بحضور صناع العمل والفنانين المشاركين كمال أبو رية، أحمد وفيق نهال عنبر، صبحي خليل ، عبد المنعم ربيع الذي يتولي إخراج وإنتاج العمل وتغيب عن الحضور الفنان طارق لطفي الذي لم يحسم قراره حتى الآن.

عبد الرازق سخرت من شائعة زواجها للمرة السادسة بعد نشر صورتها بطرحة الزفاف وقالت: الصورة ضمن أحد مشاهد فيلم “حفلة ٩” وبالتحديد خلال زفافي على الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث العمل.

وأكدت غادة أن أحداث الفيلم تدور في عالم الجريمة والغموض ونفت تماما تشابه القصة مع أحداث فيلم “موعد علي العشاء” لسعاد حسني وحسين فهمي لكنها أكدت علي احتواء فيلمها علي جريمة وغموض وتشويق مثير ورغم تكتمها على تفاصيل دورها إلا أنها كشفت بأنها تجسد شخصية “روز” وهي باليرينا معتزلة و لديها ابنة.