بعد طول إنتظار.. رحمة رياض تطرح أغنية “ماكو مني” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة العراقية ​رحمة رياض​ أغنيتها الجديدة “ماكو مني” بعد طول انتظار من الجمهور ومحبّيها.

الأغنية من كلمات رامي العبودي، ألحان وتوزيع علي صابر وصوّرت رحمة رياض الكليب الخاص بها في العاصمة اللبنانية بيروت تحت إدارة المخرج ريشا سركيس.

وحقق الكليب الخاص بالأغنية انتشاراً واسعاً حيث ناهز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرحه.

وكانت رحمة قد صرحت أن الأحداث التي مرت بها العراق تسببت في تأجيل طرح الأغنية لأكثر من مرة، مشيرة إلى انها استقرت على اسم الأغنية بعد حيرة كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أغاني رحمة رياض، هي “وعد مني” التي طرحتها في العام 2018 وحققت نسبة مشاهدات عالية اقتربت من 134 مليون مشاهدة عبر يويتوب.

كلمات الأغنية:

اقهر بروحي بروحي عليمن

اعرف الدنيا الدنيا ماتسوى

اتعلمت عادي عادي

تروح بلوه وتجي بلوه

اني قوه اقنع بنفسي واقول الدنيا حلوه

العمر فتره وبعد يخلص ولو انه اشباقي هوه

كلشي راح ورغم كلشي قلت عادي يلله فدوه

اني اكثر بشر يمكن ظلم نفسه

اني هذا الجاب عمره يريد ينسى

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اني ذاك التايه ومالقى مرسه

تعَبت روحي روحي شجاني

اشبيه جبت الهم الهم اليا

من الاول جان لازم لازم

ابقى وحدي وهاي هيـه

كلها مني ولعت كلبي بغرام المايحبـني

على نيتي وحيل طيبة وجنت اثق باليستغلنـي

اني مدري اشبيه يمكن ماكو اني وضعت منـي

بعدما امشي وره كلبي الخذلني

وراح اعوف الباع وانسى اللي هملني

دورت ع المثلي لكن ماكو منـي

لمشاهدة فيديو كليب “ماكو مني”: