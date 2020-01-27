رسالة حب من عمرو سعد ليوسف شاهين في ذكرى ميلاده

متابعة بتجـــــــــرد: وجه الفنان المصري عمرو سعد، رسالة حب للراحل المخرج يوسف شاهين، في ذكرى عيد ميلاده، حيث نشر صورة من مشاركته الأولى مع المخرج عبر حسابه الشخصي عبر إنستغرام.

وكتب سعد معلقاً على الصورة “يوسف شاهين الأرض وباب الحديد والناصر صلاح الدين، وغيرها كتير من الأفلام التي ستظل علامات في تاريخ السينما، مخرج عشق السينما فأعطاه تاريخها ما يستحق، ورغم إن دوري ذهب في المونتاچ، حيث كنت صغيراً وممثلاً مبتدئاً إلا أنه علمني كثيراً وأعطاني شرف التعب والإصرار والاجتهاد والتجارب مثل الأستاذ نفسه.. رحم الله العظماء الذين أمتعونا وعلمونا أن الوقود الحقيقي للنجاح الحب والإصرار والإخلاص”.