شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يطرح أحدث كليباته بعنوان "لا بسيطة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد رشاد أحدث كليباته الغنائية بعنوان "لا بسيطة"، وهي الأغنية الذى يتعاون فيها رشاد مع الشاعر هشام عبد الحليم، والملحن حسن سراج، والموزع طارق عبد الجابر، ومكساج وماستر ماهر صلاح، ومن إخراج نبيل مكاوى.

وشوق محمد رشاد جمهوره خلال الأيام الماضية حين طرح برومو الأغنية عبر السوشيال ميديا، وأكد آنذاك اقتراب طرحها، قبل أن يؤكد لليوم السابع أنه استقر على الغد ليكون موعد طرح الأغنية.

جدير بالذكر أن تعاون رشاد مع المخرج نبيل مكاوى ليس الأول حيث تعاون الاثنان سابقًا فى كليب رشاد الأخير "دلع"، من كلمات الشاعر محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وتم تصوير فيديو كليب جديد فى منطقة المنصورية.

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يذكر أن محمد رشاد طرح خلال الفترة الماضية أغنيتى "دلع"، و"إحساسى" من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.

وكان الفنان محمد رشاد، قد أعلن خلال الفترة الأخيرة عن خبر صدم جمهوره، وهو ما يتعلق بزوجته الإعلامية مى حلمى عقب مرورها بأزمة صحية داخل أحد المستشفيات، حيث نشر صورة جمعته بزوجته، وعلق فى إشارة إلى إجهاضها قائلا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتى كويسة اللى راحوا ييجى غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره، ربنا يشفيكى وتقومى بالسلامة".

وكان المطرب محمد رشاد والإعلامية مى حلمى قد عقدا قرانهما فى سرية تامة فى شر مارس من عام 2019، وأقاما حفلا اقتصر على حضور الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات والذى أقيم فى أكتوبر من عام 2018.