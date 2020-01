شكرا لقرائتكم خبر عن نيبسى هوسل يفوز بأول جائزة جرامى فى حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز نيبسي هوسل بجائزة جرامي لأفضل أداء راب عن أدائه لـRacks in the Middle، فيما فازت بجائزة جرامى Best Latin Rock عن ألبومها El Mal Querer.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجرامى حضور كل من جوى فيلا المؤلفة والمغنية والتي ظهرت بإطلالة ملفتة موجهة رسالة إلي الرئيس الأمريكي ترامب، فيما حضر شون روس عارض الأزياء والذي ظهر بإطلالة غريبة مرتدي بالطو، بينما ظهر الستايليست تي هنتر بإطلالة نسائية، بينما حضرت فرقة Cage The Elephant ، وقام مات شولتز عضو الفريق بالرقص امام عدسات المصوريين، أما المغني ريكي ريبل فظهر بإطلالة نسائية هو الأخر من اللون الأحمر كاتبا impeach this علي مؤخرته.

وكان من المقرر أن تشارك النجمة العالمية تايلور سويفت، فى حفل توزيع الجوائز، لكنها اعتذرت ويأتي ذلك رغم من منافستها علي ثلاث جوائز Grammy للعام 2020 ، و بذلك ستكون هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يفتقد فيها متابعي حفل Grammy تواجد النجمة العالمية تايلور سويفت ، حيث كان ظهورها الأخير بالحفل في عام 2016.

ويعتبر المايسترو الشهير جورج سولتي هو أكثر فنان استطاع أن يحصد عددا كبيرا من جوائز الجرامي، ولا يعلم الكثيرون أن جورج سولتي تم ترشيحه لنيل جائزة الـ " Grammy " 74 مرة بينما فاز بها 31 مرة، وكانت أول جائزة نالها عام 1962 .

ولد جورج سولتي في 21 أكتوبر 1912 في بودابست بالمجر وتوفي في 5 سبتمبر 1997 في فرنسا، وكان قائد فرقة الأوركسترا جورج سولتي هو القائد والمخرج الموسيقي لأوركسترا شيكاجو السيمفوني " Chicago Symphony Orchestra " عام 1969 و وهو المنصب الذي ظل فيه لمدة 22 عام ، كما أنه معروف بظهوره مع مجموعات أوبرا في ميونخ و فرانكفورت و لندن، إضافة إلى تقلده عددا من المناصب بدور أوبرا مختلفة.

عُرف جورج سولتي في أوائل حياته العملية بتقديم الكثير من الأعمال الموسيقية، مما أتاح له العمل كمايسترو، ولا يعلم الكثيرون أنه كان يقوم بتسجيل أعماله لأكثر من مرة فى فترات مختلفة من حياته ليبرز مدي تقدم رؤيته الموسيقية وإبراز تطور موهبته.