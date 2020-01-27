شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رقص وأزياء غريبة على السجادة الحمراء لحفل الـGrammy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجرامى حضور كل من جوى فيلا المؤلفة والمغنية والتى ظهرت بإطلالة ملفتة موجهة رسالة إلى الرئيس الأمريكى ترامب، فيما حضر شون روس عارض الأزياء والذى ظهر بإطلالة غريبة مرتدى بالطو، بينما ظهر الستايليست تي هنتر بإطلالة نسائية، بينما حضرت فرقة Cage The Elephant، وقام مات شولتز عضو الفريق بالرقص أمام عدسات المصوريين، أما المغنى ريكي ريبل فظهر بإطلالة نسائية هو الآخر من اللون الأحمر كاتبا impeach this على مؤخرته.

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وكان من المقرر أن تشارك النجمة العالمية تايلور سويفت، فى حفل توزيع الجوائز، لكنها اعتذرت ويأتى ذلك رغم من منافستها على ثلاث جوائز Grammy للعام 2020، وبذلك ستكون هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يفتقد فيها متابعي حفل Grammy تواجد النجمة العالمية تايلور سويفت، حيث كان ظهورها الأخير بالحفل في عام 2016.

ويعتبر المايسترو الشهير جورج سولتى هو أكثر فنان استطاع أن يحصد عددًا كبيرًا من جوائز الجرامى، ولا يعلم الكثيرون أن جورج سولتي تم ترشيحه لنيل جائزة الـ "Grammy" 74 مرة بينما فاز بها 31 مرة، وكانت أول جائزة نالها عام 1962 .

ولد جورج سولتي في 21 أكتوبر 1912 في بودابست بالمجر وتوفي في 5 سبتمبر 1997 في فرنسا، وكان قائد فرقة الأوركسترا جورج سولتي هو القائد والمخرج الموسيقي لأوركسترا شيكاجو السيمفوني " Chicago Symphony Orchestra " عام 1969 وهو المنصب الذي ظل فيه لمدة 22 عاما، كما أنه معروف بظهوره مع مجموعات أوبرا في ميونخ و فرانكفورت و لندن، إضافة إلى تقلده عددا من المناصب بدور أوبرا مختلفة.

عُرف جورج سولتي في أوائل حياته العملية بتقديم الكثير من الأعمال الموسيقية، مما أتاح له العمل كمايسترو، ولا يعلم الكثيرون أنه كان يقوم بتسجيل أعماله لأكثر من مرة فى فترات مختلفة من حياته ليبرز مدي تقدم رؤيته الموسيقية وإبراز تطور موهبته.