شكرا لقرائتكم خبر عن 1917 ينضم لقائمة ترشيحات أفضل تصوير فى الأوسكار ويتخطى الـ 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم فيلم 1917، إلى أفلام مثل الـ Joker وغيره، الذين استطاعوا تحقيق الـ 100 مليون دولار في فترة عرض قصيرة، وظهر اسمه في قائمة جوائز الأوسكار لأفضل صورة، حيث وصلت إيرادت الفيلم الحاصل على جائزة الـ Golden Globes كـ أفضل فيلم، إلى 155 مليون و 203 ألف دولار أنريكى، منذ طرحه يوم 10 يناير الجارى في دور العرض المختلفة، وبذلك يكون الفيلم قد تخطى تكلفة ميزانيته التي ترواحت بين 90 إلى 100 مليوم دولار أمريكى.

وحقق الفيلم 37 مليون دولار أمريكى في افتتاحية الفيلم، وانقسمت الإيرادات بين 92 مليون و 103 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 63 مليون و 100 الف في دور العرض حول العالم.

كما ظهر اسمه في قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار 2020، لـ 11 فئة من الجائزة، منها افضل تصوير ، وأفضل مخرج، وأفضل مؤثرات بصرية.

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فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

فيلم (1917) تدور قصته حول جنديين بريطانيين يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو أثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.

كما أعلنت شركة Neal Street للإنتاج، عن تعاونها الثالث مع المؤلفة الأسكتلندية كريستى ويلسون، فى مسلسل جديد سيطرح تحت اسم Prophets، وكانت قد تعاونت الشركة مع المؤلفة فى فيلمى Penny Dreadful و1917، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، وحقق فيلم 1917، إيرادات عالية منذ طرحه بـ دور العرض المختلفة حول العالم، بالإضافة إلى ظهور اسمه في ترشيحات جوائز الأوسكار.