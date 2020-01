شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل أوباما تفوز بجائزة Grammy لأفضل ألبوم منطوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما بجائزة Grammy لأفضل ألبوم منطوق، وذلك عن ألبوم كتابها الصوتى والذى يتناول السيرة الذاتية لها وهو بعنوان Becoming.

وشهد حفل توزيع الجوائز فوز تانيا تاكر بجائزة الـ جرامي Best Country Album وذلك عن ألبومها While I'm Livin، فيما بجائزة جرامي لأفضل أداء منفرد لموسيقى الريف ويلي نيلسون عن ألبومها Ride Me Back Home.

وكان من المقرر أن تشارك اليوم النجمة العالمية تايلور سويفت، في حفل توزيع الجوائز، لكنها اعتذرت ويأتي ذلك رغم من منافستها علي ثلاث جوائز Grammy للعام 2020، وبذلك ستكون هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يفتقد فيها متابعي حفل Grammy تواجد النجمة العالمية تايلور سويفت، حيث كان ظهورها الأخير بالحفل في عام 2016.

ويعتبر المايسترو الشهير جورج سولتي هو أكثر فنان استطاع أن يحصد عددا كبيرا من جوائز الجرامي، ولا يعلم الكثيرون أن جورج سولتي تم ترشيحه لنيل جائزة الـ "Grammy" 74مرة، بينما فاز بها 31 مرة، وكانت أول جائزة نالها عام 1962 .

ولد جورج سولتي في 21 أكتوبر 1912 في بودابست بالمجر وتوفي في 5 سبتمبر 1997 في فرنسا، وكان قائد فرقة الأوركسترا جورج سولتي هو القائد والمخرج الموسيقي لأوركسترا شيكاجو السيمفوني " Chicago Symphony Orchestra " عام 1969 و وهو المنصب الذي ظل فيه لمدة 22 عام ، كما أنه معروف بظهوره مع مجموعات أوبرا في ميونخ و فرانكفورت و لندن، إضافة إلى تقلده عددا من المناصب بدور أوبرا مختلفة.

عُرف جورج سولتي في أوائل حياته العملية بتقديم الكثير من الأعمال الموسيقية، مما أتاح له العمل كمايسترو، ولا يعلم الكثيرون أنه كان يقوم بتسجيل اعماله لأكثر من مرة في فترات مختلفة من حياته ليبرز مدي تقدم رؤيته الموسيقية وإبراز تطور موهبته.