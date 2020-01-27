شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية لايزو بإطلالة ملفتة على السجادة الحمراء لحفل الجرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المغنية لايزو بإطلالة ملفتة على السجادة الحمراء لحفل الجرامى، حيث ارتدت فستانًا من اللون الأبيض.

وشهد حفل توزيع الجوائز فوز تانيا تاكر بجائزة الـ جرامي Best Country Album، وذلك عن ألبومها While I'm Livin، فيما بجائزة جرامي لأفضل أداء منفرد لموسيقى الريف ويلي نيلسون عن ألبومها Ride Me Back Home.

وكان من المقرر أن تشارك اليوم النجمة العالمية تايلور سويفت، فى حفل توزيع الجوائز، لكنها اعتذرت ويأتى ذلك رغم من منافستها على ثلاث جوائز Grammy للعام 2020، و بذلك ستكون هذه هي المرة الرابعة على التوالى التى يفتقد فيها متابعى حفل Grammy تواجد النجمة العالمية تايلور سويفت، حيث كان ظهورها الأخير بالحفل في عام 2016.

ويعتبر المايسترو الشهير جورج سولتي هو أكثر فنان استطاع أن يحصد عددا كبيرا من جوائز الجرامي، ولا يعلم الكثيرون أن جورج سولتي تم ترشيحه لنيل جائزة الـ " Grammy " 74مرة بينما فاز بها 31 مرة، و كانت أول جائزة نالها عام 1962 .

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ولد جورج سولتي في 21 أكتوبر 1912 في بودابست بالمجر وتوفي في 5 سبتمبر 1997 في فرنسا، وكان قائد فرقة الأوركسترا جورج سولتي هو القائد والمخرج الموسيقي لأوركسترا شيكاجو السيمفوني " Chicago Symphony Orchestra " عام 1969 و وهو المنصب الذي ظل فيه لمدة 22 عام ، كما أنه معروف بظهوره مع مجموعات أوبرا في ميونخ و فرانكفورت و لندن، إضافة إلى تقلده عددا من المناصب بدور أوبرا مختلفة.

عُرف جورج سولتي في أوائل حياته العملية بتقديم الكثير من الأعمال الموسيقية، مما أتاح له العمل كمايسترو، ولا يعلم الكثيرون أنه كان يقوم بتسجيل اعماله لأكثر من مرة في فترات مختلفة من حياته ليبرز مدي تقدم رؤيته الموسيقية وإبراز تطور موهبته.



