شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: نادية لطفى حالتها مستقرة.. خالد النبوي منعنى من مقاضاة طبيبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور اشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية على الحالة الصحية للفنانة "نادية لطفي" قائلا إن حالتها مستقرة، وتحركت في غرفتها، وستخرج من العناية المركزة خلال يومين، نافياً في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة العربية الحدث، أن تكون الفنانة على جهاز تنفس صناعي كما يشاع على بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً أن درجة الوعي كبيرة ولايوجد أي خلل بها كما يروج.
وانتقد زكي، الشائعات التي تصدر حول الفنانين، مشيراً أنه اضطر اليوم لإصدار بيان فيما يخص الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بسبب الطبيب المتطوع الذي يتحدث بالنيابة عن الفنان خالد نبوي وهو ليس من ضمن الطاقم الطبي المتابع للحالة الصحية له، مشيراً أنه كان سيقاضي الطبيب لولا تدخل الفنان نبوي، منتقداً ترويج بعض المواقع الالكترونية لتصريحات عن لسان الفنانيين المرضى بان لا أحد يسأل عليهم وهو ما يسيء للزملاء في المهنة وللنقابة بشكل أساسي.
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