شكرا لقرائتكم خبر عن زينة: تحملت مسئولية أولادى وبطلت اشترى ملابس.. ولو تخنت بخس عشان البس اللي عندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة زينة، إنها تبحث عن أي عمل لأنها صاحبة مسئولية كبير لتربية أولادها، مضيفة: "عاوزة اشتغل وبجرى على عيالى.. ونفسى اعيش عيالى فى مستوى كويس ومعنديش مصدر دخل تانى غير ده.. والمصاريف بتعتهم كبيرة.. وبدفع فلوس المدرسة وبعد كدة برفع قضية عشان اتحصل على الفلوس التى تم صرفها كل عام".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أنها زمان كانت تتسوق وتشترى ملابس بأموال كثيرة، ولم تكن صاحبة مسئولية تربية أطفال حتى أتى لها أطفالها، وامتنعت عن شراء الملابس قائلة: "مبقتش اعمل زى زمان.. وعندى ثروة لحد دلوقتى من الملابس.. وحتى لو تخنت أخس تانى عشان اللبس اللى معايا".

وكشفت النجمة زينة عن أول لقاء لها بعد غياب 10 سنوات عن البرامج الفضائية، قائلة: " مش بحب اطلع فى برامج تليفزيونية بسبب أنى صريحه فى الكلام وهخسر ناس كتر.. ومش بحب اتجمل".

وأشارت زينة إلى أن فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" بطولة النجمة ليلى علوى، وأحمد حاتم، يحكى عن قصة فتاة من جماعة الإخوان اسمها كوثر، التى تفضح جماعات الإخوان أثناء فترة الحكم، مضيفة: "الفيلم حاجة تفيد البلد ومهمة لأولادى.. وبيتكلم عن حاجة تخص البلد، وقريبا سيتم الانتهاء من الفيلم"، مطالبة من الدولة الاهتمام بالفيلم الذى يفيد البلاد ويكشف ما كان يقوم به جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكدت زينة، أنها عرض عليها 3 أفلام كوميديا لكنها لم توافق، ووافقت على سيناريو التاريخ السرى لكوثر، الذى يحكى عن الأسر المصرية التى كانت تعانى فى فترة حكم الإخوان، والتى لم تجد قوت يومها.

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وعن دور الفنانة ليلى علوى فى فيلم التاريخ السرى لكوثر، قالت إنها تساعدها فى الفيلم وأقدم لها كل الحب، وأهدت لها "كلب"، وعن دور النجم تامر حسنى دوره فى فيلم الفلوس: "جسده على أتم وجه، وتربطها علاقة معه من قبل ما التمثيل".

ويواصل فيلم "الفلوس" الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني تحقيق إيرادات مرتفعة، حيث وصلت إيرادات الفيلم داخل مصر إلي 35 مليون جنيه، بينما حقق الفيلم فى مختلف البلدان العربية ودول الخليج نحو 230 مليون جنيه، وبالتالي وصلت إجمالى إيراداته مؤخراً إلى 265 مليون جنيه عربياً، ومن المتوقع زيادة الإيرادات خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما تم توزيع فيلم "الفلوس" في الولايات المتحدة الأمريكيه وكندا.

كما تقوم الشركة المنتجة حالياً بعقد مفاوضات بهدف عرض الفيلم داخل سينمات لندن خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي على الإيرادات حيث من المحتمل زيادتها في الفترة القادمة.

وقد انطلق فيلم "الفلوس" بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضي، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.