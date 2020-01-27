شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو ينضم إلى فريق عمل مسلسل "ولاد امبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان ريكو إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" مع كل من الفنان سعد الصغير وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين، ويراهن ريكوعلى هذا الدور بقوة، حيث يقدمه بشكل جديد ويفاجئ به جمهوره ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية كما أكد فى تصريحات خاصة .

ويتبقى للفنان ريكو يومان على الانتهاء من تصوير فيلم "الأب المذنب" الذى يشارك فى بطولته ويجسد من خلاله شخصية أب يعامل أبناءه بقسوة فى إطار اجتماعى ملىء بالتشويق والإثارة.

"الأب المذنب" من تأليف وإخراج مصطفى نجيب، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية ويشارك فى بطولته مجدى عبد الحليم، ومنة الدقن، وعلاء الحجار، وعيد أبو الحمد، وإحسان ترك، وإسلام إسماعيل ومحمود هاشم وجو ومايكل سمير.

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كما انضم ريكو إلى فريق عمل فيلم "سيدى بشر" الذى يحمل اسما مبدئيا ويخرجه سامح عبد العزيز ويشارك فى بطولته كل الفنان على ربيع وكريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن وجارى التعاقد مع باقى الأبطال والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.

وعرض للفنان ريكو مؤخرا فيلم "قهوة بورصة مصر" وجسد من خلاله شخصية قهوجى ورثها عن عائلته ومن بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسى، مريم صبرى، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.