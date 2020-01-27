صور .. بدء ندوة فيلم نادي الرجال السري.. وغياب أبطاله

اقيم مساء اليوم ندوة فيلم نادي الرجال السري والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي، وأدار الندوة الناقد السينمائي احمد سعد الدين مع غياب تام لصناع الفيلم على الرغم من انتظار الجمهور للمخرج خالد الحلفاوي.
حضر عدد قليل من الجمهور ندوة الفيلم ولكن على الرغم من ذلك حرص البعض علىالتفاعل مع الناقد احمد سعد الدين حول الفيلم ورسالته فراي البعض إن الفيلم تحامل على النساء وأظهرهن بصورة احادية.
أشاد أحد الحضور باسم الفيلم وانه عنصر جذب للفيلم وعلق الناقد احمد سعد الدين ان العنوان قد يكون اختيار المنتج بغرضتجاري بحت.
علق ايضاً أحد الجمهور عن تشابه فيلم نادي الرجال السري بفيلم مطار الحب لفؤاد المهندس وهو الأمر الذي جعله يقارن بين الاثنين والمقارنة لم تكن في صالح نادي الرجال السري.
الجدير بالذكر أن نادي الرجال السري هو ثاني افلام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي، الفيلم من تاليف ايمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي ومن بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، نسرين طافش، ماجد الكدواني وغيرهم.
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