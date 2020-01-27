فيديو .. تامر حسني في كواليس تصوير فيلم الفلوس

نشر النجم تامر حسني فيديو، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وظهر تامر من خلاله، وهو في كواليس تصوير فيلم الفلوس.
وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كلمن تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، جوهرة، جوهرة، زيزو، عمر زهران، كميل سلامة.
وتدور أحداث الفيلم حول سيف، النصاب المحترف، حيث تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها
ومن ناحية آخرى يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم مش أنا، والمقرر طرحه في عام 2020 الجاري، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، أسما سليمان.
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