صور.. مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن انطلاق دورته السادسة

اختتم قبل قليل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمسرح سيد درويش وسط حضور فنى وإعلامى كبيرين.

فى البداية وجهت مقدمة الحفل الكاتبة ميرنا الهلباوى التحية للحضور، وحرصت على شكر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تذليل كافة العقبات لخروج الدورة السادسة للنوروقدمت الأغنية الرسمية للمهرجان بعنوان "إسكندرية - باريس".

وفى كلمته أكد المخرج محمد محمود على اعتزازه بإقامة حفل افتتاح المهرجان فى أوبرا الإسكندرية، موجها الشكر لوزيرة الثقافة ومستشارها الدكتور خالد عبد الجليل، كما لفت إلى دعم المحافظة بشكل رسمى هذا العام

ولأول مره، وصرح إن هيئة تنشيط السياحة قدمت الدعم الكامل ولاسيما فى الدعاية للمهرجان.

المخرج محمد سعدون مدير المهرجان وجه الشكر للجمهور وصناع الأفلام، معربا عن حماسة لدورة استثنائية، أما أحمد جمال والذى حضر نائبا عن محافظ الإسكندرية فقد وجه الشكر لإدارة المهرجان على نشاطها الفعال، مشددا على دعم المحافظة الدائم، ومتمنيا له مزيد من التوفيق.

وأعرب الدكتور خالد عبد الجليل عن سعادته بشباب الإسكندرية وانجازهم العظيم منذ بدء الفكرة الواعدة وصولا إلى الافتتاح بدار أوبرا الإسكندرية، مؤكدا إن وزيرة الثقافة سوف

تتواجد خلال حفل ختام المهرجان حرصا منها على تحية فريق المهرجان بالكامل على ما قدموه للثقافة السينمائية فى مصر والوطن العربى.

والمخرج مونى أكد إن المهرجان استقبل حوالى 600 فيلم، موجها الشكر للجنة الإختيار التى انتقت أكثر من 60 عمل ليقدموا إلى جمهور الإسكندرية.

وبعد عرض مقطع قصير لاستعراض الأفلام المشاركة فى مختلف فعاليات المهرجان، وضعد لمسرح الحفل لجان التحكيم النقاد، الطلبة، والرسمية، وبالرغم من اعتذار الفنان إبراهيم نصر عن حضور تكريمه لظروف خارجة عن إيراداته ولكنه وجه كلمه لجمهور المهرجان فى مقطع مصور، ثمن جهود إدارة المهرجان والتى تعمل بأقل الامكانيات.

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وقبل عرض فيلم الافتتاح التونسي حورية، استقبل المسرح الفنانة سلوى محمد على التى وجهت شكرها للمهرجان، وأعربت عن خالص سعادتها بالتكريم فى الإسكندرية، مشيرة إلى إنها قدمت خلال مسيرتها حوالى 100 فيلم قصير.