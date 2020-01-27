شاهد نجمة la Casa De Papel بهذا اللوك الكلاسيكي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية أورسولا كوربيرو وهي نجمة المسلسل الإسباني la Casa De Papel، على مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها وهي ترتدي فستان أسود اللون وبعض الاكسسوارات البسيطة.
وحصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته شبكة نتفليكس، في بريطانيا.
تم تصنيف المسلسل كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناء على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوم من عرضه عبر الشبكة العالمية.
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