دواين جونسون يشيد يلقائه بأوبرا وينفري

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي ​دواين جونسون​ جمهوره ومتابعيه بفيديوهات وصور من لقائه مع الإعلامية العالمية ​أوبرا وينفري​ ضمن جولتها لعام 2020 مثنيا على المقابلة وواصفا اوبرا بالصديقة.

وظهر ذا روك في الفيديوهات التي نشرها مع أوبرا في بداية جولتها للعام الجديد، على مسرح في مدينة أتلانتا بـ جورجيا، بالإضافة إلى بعض الفيديوهات من كواليس التصوير وترحيب وينفري به وراء خشبة المسرح.

وتحدثا في اللقاء الذي أستمر لأكثر من ساعة عن مشواره السينمائي للعام الماضي، وفيلمه الجديدThe Next Level، الذي عرض نهاية الشهر الماضي في دور العرض السينمائي، كما تحدث عن رحيل والده الملاكم روكي جونسون منذ إيام.

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