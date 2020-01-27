نداء شرارة بعد وفاة شقيقها: "أيقنت مدى صعوبة هذه المهنة"

ميرنا وليد - بيروت - تعيش الفنانة الاردنية ​نداء شرارة​ اصعب ايام حياتها بعد ان فقدت شقيقها في حادث سير منذ ايام . وعلقت منذ قليل : "أصعب مهنة في الحياة هي انك تكون فنان لانك بتشغل بشيئ يعتمد على فرح الناس يعني مطلوب منك تكون معتدل المزاج تحت اَي ظرف انا هلا ايقنت مدى صعوبة هذه المهنه ".

وكانت قد وجهت نداء شرارة رسالة لكل من واساها وساندها في هذا المصاب الأليم، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:" شكراً لكل إنسان قَدّم واجب العزاء بوفاة شقيقي محمود، وخفّف عَنّي هذا المصاب الجلل.. شكراً للأهل والجيران ولجميع الأصدقاء.. شكراً لزميلاتي وزملائي الفنّانين وللإعلاميات والإعلاميين الكرام.. أشكركم من قلبي ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

وعادت وكتبت :"شو عامل بحياتو أخوي حتى كل الناس تدعيلو، وتترحم عليه، وكل الناس تمشي بجنازته، الحمدالله في السراء والضراء، لله ما اخذ ولله ما أعطى، أرجو منكم قراءة سورة (الفاتحة) على روحه، اشهد بالله أن محبتكم خففت على مصابي ووقوفكم بجانبي أعطاني ألقوة".

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