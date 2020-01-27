حفيد عادل إمام يدخل مجال السينما

نشر المخرج رامي إمام، فيديو لنجله عادل، عبر حسابه بموقع التواصل "إنستجرام"، في أول ظهور له للجمهور. وأعلن رامي إمام خوض ابنه تجربة إخراج الأفلام القصيرة بجانب عدد من أصدقائه، وقدم الفيلم للجمهور لمعرفة ردود فعلهم على تجربة حفيد عادل إمام.

وقال رامي إمام: "أنا جبتلكوا عريس الفيديو"، ليرد ابنه عادل قائلا: "ازيكم عاملين أيه أحب أشكركم وأشكر كل واحد شاف الفيديو وأشكر والدي على نشره للفيديو ومن ساعدني في الفيلم"، وطلب منهم إرسال تعليقاتهم وملاحظاتهم على الفيلم في تعليقات سواء إيجابية أو سلبية". قد يهمك أيضا: حوار طريف بين رامي إمام ودنيا سمير غانم على "إنستغرام" بسبب صورة والدها رامي إمام يُهنّئ والده "الزعيم" بعيد ميلاده بطريقة مختلفة

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