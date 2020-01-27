شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يشارك فى تحدى شيرين رضا للتوعية بالحيوانات ويتحدى زوجته وشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد فهمى في حملة النجمة شيرين رضا للتوعية بالحيوانات، والتعامل معها بشكل جيد، بعد انتشار الكثير من الحوادث مؤخراً بالاعتداء على حيوانات في مقاطع فيديو مختلفة. ونشر فهمى عبر حسابه على إنستجرام صورة له مع كلب صغير، وعلق عليها: "أنا فخور جدا بالحملة ويا رب الناس تفهم معنى الرحمة تجاه الحيوان، وبجد شكرا يا شيكا تسلم إيدك"، كذلك أعلن تحدى كل من زوجته النجمة هنا الزاهد، وشقيقه الفنان كريم فهمى.



أحمد فهمى

وكان النجم أحمد السقا قرر قبول التحدي الذي وجهته له شيرين رضا، بنشر صورة له مع حيوانه المفضل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتابة رسالة توعية بالحيوانات، وتحدى بعض من النجوم للسير على خطى الحملة بالترويج بمناهضة الاعتداء على الحيوانات.

Advertisements

ووجه السقا التحدى لكل من النجمة التونسية هند صبري، والمخرج محمد سامي، والمخرج طارق العريان، لقبول التحدى ونشر صورهم مع حيواناتهم المفضلة، وتوجيه رسالة للتوعية بالحيوانات عبر حساباتهم الرسمية.

أحمد فهمى يعرض له قريبا فيلم "العارف" إنتاج سيرنجى، وقد طرحت "التيزر" الدعائي للفيلم بمختلف دور العرض السينمائية، قبل طرحه على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، حيث يتم تجهيز حملة دعائية كبيرة ومميزة للفيلم فور الانتهاء من عمليات التصوير والمونتاج.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".