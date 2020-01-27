شكرا لقرائتكم خبر عن معتز التوني يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر المخرج والفنان معتز التونى، مساء اليوم الأحد، أحد المستشفيات بعد خضوعه لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة بالقلب، وذلك داخل أحد المستشفيات خلال اليومين الماضيين، ومن المقرر أن يواصل تصوير مسلسله الجديد "وصل أمانة" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر بعد أسبوع تقريبا فور تعافيه بشكل كامل.

ويعقد فريق العمل بقيادة المخرج معتز التونى جلسات عمل مكثفة فور تعافيه للاستقرار على باقى الأبطال، من أجل البدء فى تصوير المسلسل، الذى يعد ثانى المسلسلات الكوميدية فى الموسم الدرامى المقبل، بعد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى.

ويعد مسلسل "وصل أمانة" التجربة الأولى الذى يشارك فى بطولتها كل من على ربيع ومصطفى خاطر وسيعرض خلال سباق دراما رمضان القادم، وهو المسلسل الذى تدور فكرته حول حلقات منفصلة متصلة، ومن تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.

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كما يشارك المخرج معتز التونى فى مسلسل "اللعبة" الذى يعرض حاليا، والذى يقوم ببطولته شيكو وهشام ماجد، بالإضافة إلى محمد ثروت وأحمد فتحى.

وينشغل حالياً معتز التونى بتصوير فيلم "الخطة العامية" من بطولة على ربيع، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، محمد عبد الرحمن وتعاقد المخرج معتز التونى على مسلسل إسعاف يونس، من بطولة محمد أنور، ومن المفترض تصويره.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج معتز التونى هو مشاركته فى فيلم "نادى الرجال السري" من خلال شخصية دكتور شريف الذى لعبه ضمن أحداث الفيلم الذى طرح فى دور العرض العام الماضى، وقام ببطولته النجم كريم عبد العزيز، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم مثل ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار، بينما آخر أعماله الذى قام بإخراجها مسلسل "ربع رومي" الذى قام ببطولته مصطفى خاطر عام 2018 وحقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.