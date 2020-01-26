إيهاب توفيق يغني بعد أسبوعين من رحيل والده ويتعرض للهجوم

استطاع الفنان إيهاب توفيق تجاوز أحزانه بعد وفاة والده في حريق بفيلته، حيث أحيا حفلًا غنائيًا، قدم فيه مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور. وأثار هذا الحفل ضجة كبيرة بين المتابعين الذين انتقدوا تصرف توفيق ومن بينهم الاعلامية مي العيدان التي نشرت صورة من الحفلة ووجهت له رسالة قاسية وساخرة قالت فيها: "الفنان ايهاب توفيق في حفله الجمعة يغني ويرقص مع الجمهور بعد اسبوعين من وفاة ابوه . . باين عليك الحزن يا ابني".

وأضافت "ما يقهرني الا اللي يقول الحزن بالقلب. يعني لما ماتت امي اطلع ثاني يوم البس احمر وارقص واولع ألعاب ناريه وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا انتو صرتوا مجتمع وشعب المسخرة".

وتابعت: "أنصار الحزن بالقلب و الاب ميت صار له اسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبه اشكان سوى".

وحضر الحفل الذي كان قد اتفق عليه توفيق قبل الحادث الأليم في منزله، مجموعة كبيرة من أصدقائه لدعمه، وكان على رأسهم السيناريست تامر حبيب، الذي حرص على التقاط الصور مع إيهاب وظل يردد معه أغانيه.

يذكر أن والد إيهاب توفيق رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس 9 كانون الثاني (يناير) الجاري، بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر، إثر اشتعال ‏مدفأة ‏كهربائية، مما تسبب في اختناقه‎

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