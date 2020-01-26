زوجة خالد النبوي تتحدث عن حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

القاهرة - لايف ستايل
بعد خروج النجم خالد النبوي، من المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية وتركيب دعامة في القلب، طمأنت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي، جمهوره وذلك في تصريحات صحافية وأكدت أن حالته الصحية مستقرة والأطباء يتواجدون في المنزل لمتابعته بشكل يومي.
وكان النبوي قد أصيب بأزمة قلبية، وهو ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي. وكانت زوجته قد طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصي بـ"فيسبوك": "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.
واحتفل النبوي الفترة الماضية بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.
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