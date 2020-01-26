تامر حسني يوجه رسالة من القلب "التغيير مطلوب جدًا"

منذ بدء عرض فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني وهو يتصدر شباك إيرادات أفلام منتصف العام، وهي الأخبار التي أعلن تامر سعادته على تداولها في بعض المواقع الإخبارية، وذلك بعد تخطي إيرادات فيلمه حاجز الـ35 مليون جنيه في مصر، و230 مليون جنيه في مختلف البلدان العربية.

ونشر تامر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" منشوراً عبر فيه عن سعادته البالغة بهذا الأمر، حيث قال: "الحمد لله فرحان جداً بتصدر فيلم الفلوس بالشكل دا في مصر والوطن العربي وتوزيعه عالمياً هذه الأيام، اللي مفرحني أكتر إن الفيلم نزل في أيام عادية مش موسم أفلام ولا أجازات بالعكس هو نزل مع فترة امتحانات وكان معاه أفلام عالمية زي فروزين ٢ وچومانچي للعالمي ذا روك".

وتابع: "الحمد لله فيلم الفلوس تخطى كل الأفلام دي في مصر والوطن العربي وحقق رقم جديد في حياتي الفنية، رغم إنه نوع جديد عليا وممكن يكون غير متوقع مني، وكانت مجازفة كبيرة مني إني أعمل نوع زي دا، وعارف إن في ناس كانت متوقعة إني أقدم نفس اللي قدمته قبل كدا بس أنا أكيد مش بكرر نفسي، وبحاول دايماً تطوير نفسي والتغيير مطلوب جداً، لأن التكرار عمره قصير ولازم أحاول أخاطب كل الأذواق وأقدم مختلف الأشكال على مدار رحلتي في السينما".

أضاف: "فرحان جداً إن فيلم الفلوس بيتوزع دلوقتي عالمياً من خلال شركة ceema entertainment اللي بتقدم أفلامي للعالم بشكرهم جداً وإن إيراد فيلمي دولياً وهو فيلم عربي يوصل للرقم دا ويتوزع للعالم وسط الأفلام الأجنبية ويحقق إيرادات بهذا الحجم بصراحة شيء أكبر من أحلامي، بس أنا بجتهد وربنا بيكرم على قد الاجتهاد الحمد لله".

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