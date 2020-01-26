سارة الطباخ تكسب جولة جديدة في أزمتها مع محمد الشرنوبي

القاهرة - لايف ستايل
في تطور مثير للأزمة المشتعلة بين المطرب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، والذي قلب الموازين تماماً في الأزمة لصالح الأخيرة، ووضع الأول في مأزق كبير، قررت المحكمة الاقتصادية شطب دعوى الشرنوبي ضد منتجة أعماله، والتي يتم نظرها منذ شهور.
وكان الشرنوبي قد أقام الدعوى بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية؛ بهدف التخلص نهائياً من تعاقده الحصري مع شركة إيرث برودكشن المملوكة لسارة الطباخ، لكن المحكمة شطبت الدعوى؛ وهو ما يعني أن الشرنوبي أصبح مطالباً بتنفيذ العقد أو دفع الشرط الجزائي أو الحصول على موافقة من منتجته بفسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي المقدر بقيمة 600 ألف دولار.
وجاء قرار المحكمة بشطب دعوى الشرنوبي بمثابة الضربة القاضية في الخلافات الدائرة بينه وبين خطيبته ومديرة أعماله السابقة، وأصبح من المتوقع أن يشهد الصراع بينهما سخونة خلال الفترة القادمة.
وذكرت المحكمة في حيثيات الرفض أن المدعي ومحاميه لم يحضرا أياً من الجلسات التي عقدتها المحكمة، في حين التزم محامي المدعى عليها بالحضور في كل الجلسات، وهو ما اعتبرته المحكمة تنازلاً من المدعي عن الدعوى لذا كان القرار هو الشطب.
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