شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم سلوى محمد علي فى افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم قبل قليل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذى أقيم بمسرح سيد درويش وسط حضور فنى وإعلامى كبيرين، وفى البداية وجهت مقدمة الحفل الكاتبة ميرنا الهلباوى التحية للحضور، وحرصت على شكر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تذليل كل العقبات لخروج الدورة السادسة للنور، وقدمت الأغنية الرسمية للمهرجان بعنوان "إسكندرية - باريس".

وفى كلمته أكد المخرج محمد محمود على اعتزازه بإقامة حفل افتتاح المهرجان فى أوبرا الإسكندرية، موجها الشكر لوزيرة الثقافة ومستشارها الدكتور خالد عبد الجليل، كما لفت إلى دعم المحافظة بشكل رسمى هذا العام ولأول مرة، وصرح بأن هيئة تنشيط السياحة قدمت الدعم الكامل ولاسيما فى الدعاية للمهرجان.

المخرج محمد سعدون، مدير المهرجان، وجه الشكر للجمهور وصناع الأفلام، معربا عن حماسه لدورة استثنائية، أما أحمد جمال، والذى حصر نائبا عن محافظ الإسكندرية، فقد وجه الشكر لإدارة المهرجان على نشاطها الفعال، مشددا على دعم المحافظة الدائم، ومتمنيا له مزيدا من التوفيق.

وأعرب الدكتور خالد عبد الجليل عن سعادته بشباب الإسكندرية وإنجازهم العظيم منذ بدء الفكرة الواعدة، وصولا إلى الافتتاح بدار أوبرا الإسكندرية، مؤكدا أن وزيرة الثقافة سوف تتواجد خلال حفل ختام المهرجان، حرصا منها على تحية فريق المهرجان بالكامل على ما قدموه للثقافة السينمائية فى مصر والوطن العربى.

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وقال المخرج مونى محمود المدير الفني للمهرجان إن المهرجان استقبل حوالى 600 فيلم، موجها الشكر للجنة الاختيار التى انتقت أكثر من 60 عمل ليقدموا إلى جمهور الإسكندرية.

وبعد عرض مقطع قصير لاستعراض الأفلام المشاركة فى مختلف فعاليات المهرجان، تم استعراض لجان التحكيم النقاد، الطلبة، والرسمية، وبالرغم من اعتذار الفنان إبراهيم نصر عن حضور تكريمه لظروف خارجة عن إيراداته ولكنه وجه كلمه لجمهور المهرجان فى مقطع مصور، ثمن جهود إدارة المهرجان والتى تعمل بأقل الإمكانيات.

وقبل عرض فيلم الافتتاح استقبل المسرح الفنانة سلوى محمد على التى وجهت شكرها للمهرجان، وأعربت عن خالص سعادتها بالتكريم فى الإسكندرية، مشيرة إلى إنها قدمت خلال مسيرتها حوالى 100 فيلم قصير.

ومن جانبه، أكد عمرو عابد أن أكثر ما يحمسه للمشاركة في المهرجان كعضو لجنة تحكيم هي الفرصة لمشاهدة أفلام كثيرة ولكن بزاوية جديدة للفرجة على الأفلام، وهو أمر مفيد لى كممثل بأن اتعرف بشكل أكبر على أفكار جديدة تشغل بال الثقافات المختلفة من خلال المواضيع التي تعكسها الأفلام.

ويشارك الفنان عمرو عابد عضوية لجنة التحكيم الرسمية كل من المونتيرة المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.