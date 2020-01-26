شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى وناهد السباعى وسمير صبرى فى مئوية فريد شوقى غدا بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل غدا الاثنين معرض الكتاب بمئوية الفنان الراحل فريد شوقى فى قسم المقهى الثقافى بقاعة بلازا، وذلك بحضور بناته رانيا فريد شوقى وعبير فريد شوقى، وزوجته سهير ترك، وحفيدته الفنانة ناهد السباعى، وأيضا بحضور الفنان سمير صبرى، ومن المقرر أن تقام الفعالية فى تمام الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة مساء.

وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، اريتريا، الصومال، نيجيريا".

ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".

وتقام الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، بمشاركة 900 دار نشر من بينهم 398 دار نشر مصرية، 255 ناشر عربى، و41 تاجر من سور الأزبكية، و99 توكيل، بإجمالى 929 فعالية ثقافية وفنية، و3502 من المشاركين المصريين والعرب والأجانب، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض الكتاب، كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك ضيف شرف، وتم اختيار المفكر والجغرافى الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.