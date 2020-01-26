شكرا لقرائتكم خبر عن "آخر رجل فى العالم" أول بطولة مطلقة للفنان أيمن منصور فى عالم السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الفنان الشاب أيمن منصور جلسات عمل مع السيناريست هشام هلال، للوقوف على التفاصيل النهائية لفيلم "آخر رجل فى العالم" الذى يخوض من خلاله أولى بطولاته المطلقة فى السينما، قبل الاستقرار على مخرج العمل إذ ترشح له 3 أسماء هم أحمد خالد موسى ومعتز التونى ورامى رزق الله.

قصة الفيلم تدور فى إطار كوميدى، إذ يلجأ العالم إلى مصر من أجل زيادة الخصوبة التى انعدمت فى جميع أنحاء الكرة الأرضية، ويتمتع بها رجال مصر فقط، لتنشأ من هذه الفكرة مشاهد كوميدية.

وترشح لبطولة العمل بجانب أيمن منصور، يسرا وبيومى فؤاد ويسرا اللوزى، إدوارد، وانتصار، ورجاء الجداوى، وهالة صدقى، بالإضافة إلى مشاركة العديد من النجوم كضيوف شرف.

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من ناحية أخرى يشارك أيمن منصور فى بطولة مسرحية الزهر لما يلعب، بطولة النجم الكبير سمير غانم، التى يلتقى فيها من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين بعد اللقاء أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية "المتزوجون" على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عاما.

كما يتولى منصور توزيع فيلم "لص بغداد" للنجم محمد عادل إمام فى الولايات المتحدة الأمريكية تزامنا مع عيد الحب المقبل أيام 14 و15 و16 فبراير المقبل، وذلك بالعديد من الولايات، ومنها كاليفورنيا ونيويورك وشيكاغو ومتشجن، وفيجاس، وسان فرانسيسكو وأوهاويو ومايفيل، وذلك بحسب الشركة الموزعة للفيلم والتى يتولى إدارتها أيمن منصور.

وقال الفنان والموزع أيمن منصور، إن بوسترات الفيلم ستعلق فى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة فى تاريخ الأفلام المصرية، إذ سيعامل على أنه فيلم أجنبى كغيره من الأفلام الأجنبية التى تعرض داخل أمريكا.