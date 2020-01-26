شكرا لقرائتكم خبر عن اشمعنى أنا.. بشرى تشارك فى تحدى DollyPartonChallenge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة بشري، في تحدي DollyPartonChallenge، المنتشر عبر منصات السوشيال ميديا والذي يضم أربعة صور مختلفة لها في أربعة تطبيقات "فيس بوك وأنستجرام ولينكيد أن وتيندر".

ونشرت بشري صورة التحدي الخاص بها عبر حسابها بانستجرام منذ قليل وكتبت معلقة "يعني هي جت عليا، محدش واخد منها حاجة"، وظهرت في تطبيق فيس بوك وهي ترتدي فستان أسود مخطط باللون الأبيض وارتدت في صورة لينكيد أن فستان أسود اللون يشبه الكلاسيك، وصورة انستجرام جاءت بفستان قصيرة، بينما صورة تطبيق تيندر ظهرت فيها بشكل ساخر وهي تقترب بشدة من الكاميرا.

وعلى سياق متصل وجهت الفنانة الشابة بشرى، رسالة للفنان خالد النبوى، على إثر الوعكة الصحية التى تعرض لها، وتمنت له الشفاء العاجل، وقالت له :" خضتنا عليك، يارب يطمننا عليك"، وقالت بشرى فى تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر :" أتمنى ان تكون بخير يا صديقى، تعافى قريبا، ألف سلامة عليك يا خالد يا صديقى، خضتنا عليك، ربنا يطمنا عليك".

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كما حرصت بشري على حضور عيد ميلاد الفنانة التونسية درة الذي أقيم منذ أيام، وذلك فى حفل صغير، حضره عدد من أصدقاءها وكذلك بعض الفنانين، ووثقت الحفل ونشرت صوراً من عيد الميلاد عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت عليها "عيد ميلاد سعيد درة زروق.. كانت ليلة رائعة مع الناس الحلوة".

وكان اخر مشاركات بشري في الدراما، مسلسل عوالم خفية مع النجم الكبير عادل أمام، الذي عرض في السباق الدرامي لشهر رمضان 2018، وشارك فيه كلاً من فتحي عبد الوهاب، وأحمد وفيق، وصلاح عبد الله، ورانيا فريد شوقي، ومي سليم، وأسامة عباس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام.

وتناولت أحداث مسلسل "عوالم خفية"، قصة كاتب صحفي وروائي شهير جسده الفنان عادل إمام، يرتبط بعائلته جدا، ويحب قضاء وقت كبير معهم، ثم تقع في يد هذا الكاتب عدد من الوثائق الهامة والتي ترتبط بخيانة وفساد عدد من المسئولين في الدولة، مما يدفعه لنشر هذه الوثائق، وهو ما يدخله في أزمات ومشاكل كبيرة، قد تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.