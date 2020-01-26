شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. كواليس تصوير كليب "شامخ" لأصالة بعد نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب "شامخ" أول أعمال النجمة أصالة هذا العام، مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، حيث حقق ما يقرب من 7 ونصف مليون مشاهدة فى أقل من 3 أسابيع.

أصالة نشرت عبر حسابها على انستجرام فيديو لكواليس الكليب، وعلقت عليه قائلة "من كواليس تصوير فيديو شامخ"

ويظهر في الفيديو، مجهود كبير في تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة

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على جانب آخر تجهز النجمة أصالة نصرى العديد من المفاجآت الغنائية خلال هذا العام من أغنيات منفردة وكليبات أخرى بعد أن بدأتها بأغنية "شامخ" التى حققت نجاحا كبيرا.

يشار إلى أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".

وعلى جانب آخر، سبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، قبل أيام، عن انفصالهما بشكل رسمي، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.