أحلام لديانا حداد: "تكريمي أهديه لكي وعقبال ما أزف بناتك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ردت الفنانة أحلام، على تهنئة صديقتها الفنانة ديانا حداد لها بعد تكريمها من الهيئة العامة للترفيه، وتسليمها درع من الذهب الخالص، لمسيرتها الفنية الممتدة على 25 عامًا، وذلك خلال حفلها الغنائي في بوليفارد الرياض.
وكتبت أحلام لـ"ديانا" عبر حسابها على تويتر: "الغالية أختي، الله لا يحرمني يا رب منك، وتكريمي أهديه لكي ولكل فنانات الوطن العربي، شكراً من القلب وعقبال ما أشوف البنات عرايس وأنا خالتهم أزفهم.. بحبك".
وكانت ديانا حداد، قد هنأت أحلام، قائلة: "ألف مبروك التكريم والنجاح يا أختي الغالية، الله يوفقك وتبدعي دائماً وتسعدي الناس اللي بتحبك".
يذكر أن، الفنانة أحلام أحيت حفلاً غنائيا، الجمعة الماضية، في الرياض، حمل اسم "ليلة فنانة العرب" في ختام فعاليات موسم الرياض.
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