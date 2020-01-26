عاصي الحلاني بصحبة زوجته وابنته في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته كوليت بولس، وابنته الصغرى دانا الحلاني. وعلق: "ليل باريس مع حبايب قلبي، كوليت ودانا"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي "الحلاني". يذكر أن المطرب اللبناني يشارك في لجنة تحكيم برنامج ، الذي يعرض على شاشة (إم بي سي)، ويشاكه في عضوية لجنة التحكيم الفنان محمد حماقي، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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